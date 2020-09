Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Mit dem Telefon am Ohr

Gaggenau (ots)

Der Umstand, dass sie mit dem Telefon am Ohr hinter dem Steuer gesessen hatten, führte am Mittwoch zu Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen drei Autofahrer. Beamte des Polizeireviers Gaggenau kontrollierten im Laufe des Tages in der Eisenbahnstraße, Ebersteinstraße und der Hauptstraße, als sie die mutmaßlich telefonierenden Autofahrer kontrollierten. Alle drei erwarten nun unangenehme Post von der Bußgeldstelle. /ma

