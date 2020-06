Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall auf B235-Kreuzung

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Beethoven-/Dortmunder-/Ringstraße sind am Montag, gegen 16.15 Uhr, ein Auto und ein LKW zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 29-jährige Autofahrerin aus Dortmund, die auf der Beethovenstraße in Richtung Ringstraße unterwegs war, im Bereich der Dortmunder Straße nach links abbiegen oder wenden. Nach Angaben einer Zeugin fuhr sie dafür vom rechten Fahrstreifen auf den Mittleren, um dann auf die Linksabbiegespur zu wechseln. Dafür musste die Autofahrerin auf der mittlerer Spur nach eigenen Angaben stark abbremsen. Beim Abbiegen kollidierte die 29-Jährige dann mit einem 47-jährigen LKW-Fahrer aus Bochum, der ihr auf der B235 entgegenkam. Die 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf gut 3.100 Euro geschätzt. Das Auto der 29-Jährigen musste abgeschleppt werden.

