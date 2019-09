Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Nissan Primera gestohlen

Haren (ots)

In der Nacht zu vergangenem Samstag ist es an der Alten Zollstraße zum Diebstahl eines Autos gekommen. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen im rückwärtigen Grundstückbereich abgestellten schwarzen Nissan Primera P11. Kennzeichen waren an dem Fahrzeug zur Tatzeit keine angebracht. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell