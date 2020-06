Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mädchen läuft über die Straße und wird angefahren

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ewaldstraße ist am Montagabend, gegen 19.40 Uhr, ein neunjähriges Mädchen aus Herten schwer verletzt worden. Das Kind lief über die Straße und achtete dabei - nach ersten Erkenntnissen - nicht richtig auf den Verkehr. Ein 35-jähriger Autofahrer aus Herten, der in Richtung Herten-Süd fuhr, erfasste das Mädchen. Die Neunjährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall enstand außerdem 200 Euro Sachschaden.

