POL-FL: Schmierereien im Bredstedter Bahnhof, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

In der Zeit von Sonntagmorgen (16.08.20) bis Montagmorgen (17.08.20) wurden von unbekannten "Sprayern" diverse Farbschmierereien im Bahnhofsgebäude in Bredstedt festgestellt. Im Bereich der Toiletten, Türen und der Bahnunterführung wurden verschiedene "Tags" (so nennt man in der Sprayer-Szene die stets identischen Symbole eines "Streetart-Künstlers") "ACAB", "OGB" und "ZSAK" aufgesprüht. Die Polizeistation in Bredstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04671-4044900. Vielen Dank!

