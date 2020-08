Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Verkehrskontrollen am Freitagnachmittag

Kreis Schleswig-Flensburg (ots)

Am Freitag (14.08.2020) führte das Polizei Autobahn- und Bezirksrevier Nord, Fachdienst Schleswig in der Zeit von 06:30 Uhr - 12:30 Uhr wechselnde Standkontrollen in Erfde, Kropp und Schleswig mit vier Streifenwagenbesatzungen und einer Motorradstreife durch.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag bei der Überprüfung von Handwerkerfahrzeugen. Hier galt das Hauptaugenmerk der mitgeführten Ladung/Ladungssicherung.

Es wurden insgesamt folgende Verstöße festgestellt:

- 2 x Fahren unter Betäubungsmittel-Einfluss (§ 24a II StVG) - 4 x Fahren ohne Fahrerlaubnis (§ 21 StVG) - 8 x Handyverstöße - 33 x Gurtverstöße - 4 x Anzeigen wegen mangelhafter bzw. nicht vorhandener Ladungssicherung (LKW) - 3 x Überschreitung HU (2x Verwarnung.; 1x Ordnungwidrigkeiten-Anzeige.) - 2 x Erlöschen der Betriebserlaubnis - 2 x Anzeige Fahrpersonalgesetz (Fahren ohne Fahrerkarte, fehlende Datensicherung; fehlende Prüfung der Fahrtenschreiber, bzw. Kontrollgeräte (§ 57b StVZO), fehlende Güterkraftverkehr-Lizenz) - 2 x mangelhafte Reifen (Untersagung der Weiterfahrt) - 1 x Missbrauch rote Kfz.-Kennzeichen - 1 x Fahrerlaubnis nicht mitgeführt - 1 x Geschwindigkeitsverstoß (Verwarnung) - 1 x keine vorschriftsmäßige Kindersicherung - 1 x § 111 OwiG (falsche Namensangabe) - 1 x Bericht § 87a Aufenthaltsgesetz - 9 x Kontrollberichte - 1 x Ordnungswidrigkeitenanzeige Fußgängerüberweg

