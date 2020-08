Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Nach Carportbrand am letzten Samstag sucht die Polizei drei jugendliche Zeugen

Husum (ots)

Am Samstag (08.08.20) wurde um 01.53 Uhr ein Carport-Brand in der Straße Maas in Husum gemeldet. Unter anderem wurden drei Fahrzeuge bei dem Brand zerstört. Die Kriminalpolizei Husum geht von Brandstiftung aus. In diesem Zusammenhang wurden Anwohner und Zeugen befragt. Es sollen während des Brandes, noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, drei Jugendliche zwischen 14-16 Jahren, von denen zumindest zwei mit dem Fahrrad unterwegs waren, vor Ort gewesen sein. Diese drei Jugendlichen werden als weitere Zeugen dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Vielen Dank!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell