Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Arlewatt - Verkehrsunfallflucht, Polizei sucht verursachenden Traktorfahrer

Arlewatt (ots)

Am Dienstagnachmittag (04.08.20), gegen 15 Uhr, befuhr ein Traktor mit Heuwender den Baustellenbereich der Hauptstraße in Arlewatt in Fahrtrichtung Bohmstedt. Beim Wiedereinordnen nach rechts hinter dem Baustellenbereich, schätzte der Traktorfahrer den Abstand zu dem dort wartenden Bundeswehr- Lkw offenbar falsch ein und berührte diesem mit dem Heuwender. Dabei wurde u.a. der Außenspiegel, als auch die vordere Stoßstange des LKW abgerissen, bzw. beschädigt. Der Traktorfahrer hielt kurz an und fuhr dann weiter.

Bei dem grünen Traktor handelte es sich um ein älteres Modell. Die Farbe war bereits stark ausgeblichen. Auch bei dem roten Heuwender war die Farbe bereits sehr verblichen. Der Fahrer war ca. 60 Jahre alt und von schlanker Gestalt. Er hatte kurze graue Haare und trug ein rotes Oberteil. Die Polizeistation in Hattstedt hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den Verursacher oder Hinweisgeber und weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04846-2079950. Vielen Dank!

