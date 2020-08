Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Wem gehören diese Gegenstände? Polizei ermittelt im Zusammenhang mit einem Einbruch

Flensburg (ots)

Am Sonntagabend (02.08.20) wurde ein Einbrecher in der Johannisstraße festgenommen, nachdem er einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Mommsenstraße verübt hatte. In diesem Zusammenhang wurden weitere Gegenstände aufgefunden, die von den Ermittlern des Kommissariats 7 bisher keiner Straftat zugeordnet werden konnten. Wer die auf den Fotos abgebildeten Gegenstände wiedererkennt oder sogar sein Eigen nennt, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Vielen Dank!

