Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Nordstrand: Radfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Nordstrand (ots)

Am Dienstagvormittag (11.08.20) wurde eine 70-jährige Fahrradfahrerin auf Nordstrand bei einem Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt.

Die Frau fuhr gegen 10:50 Uhr in der Tegelistraat auf ihrem Pedelec in Richtung Norden. Im Kreuzungsbereich Morsumkoogstraße übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen in Richtung Pohnshalligkoogstraße fahrenden Pkw. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die Radfahrerin trotz ihres getragenen Schutzhelms schwere Kopfverletzungen zu zog. Sie wurde zunächst mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Husum eingeliefert und von dort in das Westküstenklinikum nach Heide ausgeflogen. Die 59-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

