Polizei Gütersloh

POL-GT: Tödlicher Verkehrsunfall in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Freitagmorgen (08.05., 08.18 Uhr) kam es auf der Marienfelder Straße in Höhe der Straße In den Brinken zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 60-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der 60-Jährige befuhr die Marienfelder Straße in Richtung Rheda-Wiedenbrück. An der Kreuzung zur Straße In den Brinken kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Yamaha-Fahrer und einem Mercedes Sprinter eines 52-jährigen Mannes aus Rheda-Wiedenbrück, welcher die Marienfelder Straße in Richtung Nordrheda queren wollte.

Der Motorradfahrer wurde noch vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Dort verstarb der Harsewinkler wenige Zeit später. Der Sprinter-Fahrer wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 15000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich um die Unfallstelle gesperrt.

