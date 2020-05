Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw beim Einparken in Parkbucht beschädigt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (JP) - Ein bis dahin unbekannter Fahrer eines Ford Focus beschädigte am Mittwoch (06.05.) einen ebenfalls am Fahrbahnrand des Gartenwegs geparkten Opel Astra.

Der Opel-Fahrer parkte sein Fahrzeug am Morgen in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand. Als er am Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an seiner Stoßstange, der augenscheinlich durch eine Kollision des hinter seinem Pkw geparkten Ford Focus entstanden war.

Die daraufhin verständigten Polizeibeamten stellten korrespondierende Schäden an beiden Fahrzeugen fest und leiteten ein Strafverfahren ein.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

