POL-GT: Kollision mit Verkehrsschild - Unfallflucht vor Kindergarten geklärt

Gütersloh (JP) - Am Dienstagmorgen (05.05., 07.00 Uhr) überfuhr ein bis dahin unbekannter BMW-Fahrer in Höhe eines Kindergartens an der Isselhorster Straße einen Straßenübergang, kollidierte dabei mit einem dortigen Verkehrszeichen und riss dieses mit seinem Fahrzeug aus der Verankerung.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete anschließend, dass der BMW-Fahrer durch mehrfaches Vor- und Zurückfahren versuchte, das unter seinem Fahrzeug eingeklemmte Verkehrsschild zu entfernen. Nach erfolgreichem Versuch stellte der Unfallfahrer das Schild am Straßenrand ab und fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei.

Ermittlungen führten zu einem 23-jährigen Mann aus Gütersloh, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

