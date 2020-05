Polizei Gütersloh

POL-GT: 16-Jährige durch Unbekannten angesprochen und angefasst - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Donnerstagabend (30.04., 19.20 Uhr) wurde eine 16-jährige Jugendliche an der Straße Zum Sennebach von einem bislang unbekannten Mann belästigt. Der Mann drückte sie gegen einen Baum und fasste sie dabei an. Die Verlerin konnte den Mann wegstoßen und weglaufen.

Im Zuge der zeitaufwändigen Ermittlungen konnte eine Personenbeschreibung erlangt werden. Ebenso konnte ermittelt werden, dass der Verdächtige wahrscheinlich zuvor in dem gleichen Linienbus wie die junge Frau gesessen hatte. Ersten Erkenntnissen nach, ist er auch an der Bushaltestelle Kaunitz/ Kirchstraße ausgestiegen. Der Mann soll ca. 180 cm bis 190 cm groß sein und dunkle kurze Haare haben. Zum Tatzeitpunkt trug er einen dunklen Pullover und eine Jeanshose.

Konkrete Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes bestätigten sich im Laufe der Ermittlungen nicht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise zu der beschriebenen Person geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

