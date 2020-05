POL-GT: Kriminaloberrat Björn Brocks ist der neue Leiter der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Gütersloh

Polizei Gütersloh

Kreis Gütersloh (FK) - Nachdem erst vor wenigen Tagen Kriminaldirektor Ulrich Hemicker durch Landrat Sven-Georg Adenauer in den Ruhestand verabschiedet worden ist, trat am Montagmorgen (04.05.) Kriminaloberrat Björn Brocks seine Nachfolge als Leiter der Direktion Kriminalität an. Landrat Sven-Georg Adenauer und der Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Christoph Ingenohl begrüßten ihn sehr herzlich im Kreis Gütersloh.

Kriminaloberrat Brocks hat 1986 seinen Dienst mit der Ausbildung im mittleren Dienst bei der Polizei NRW angetreten und ist nach verschiedenen Stationen seit 2007 im höheren Dienst beschäftigt. Nachdem er anschließend drei Jahre als Leiter des Abteilungsstabs in Höxter tätig war, war er von 2010 bis 2013 erst Inspektionsleiter der Polizeiwache Bünde und anschließend Direktionsleiter Verkehr im Kreis Herford. Zwei Auslandseinsätze in Afghanistan (Januar 2014 bis Januar 2015) und in Mali (Juni 2019 bis April 2020) unterbrachen seine Zeit im Kreis Minden-Lübbecke, in welchem er seit 2013 ebenfalls in leitender Position tätig war. Zunächst als Leiter der Direktion Verkehr und anschließend als Leiter der Direktion Kriminalität.

Zu der Direktion Kriminalität gehören bei der Kreispolizeibehörde Gütersloh drei Zentralkommissariate, vier Regionalkommissariate, der Einsatztrupp Kriminalität, das Kommissariat für Prävention und Opferschutz, sowie die Führungsstelle Kriminalität.

Der Vater zweier erwachsener Kinder wohnt mit seiner Familie in Bückeburg, ist Hobbyautor, Kampfsportler und bezeichnet sich selbst als naturverbunden. Kriminaloberrat Björn Brocks: "Ich habe von meinem Amtsvorgänger eine erfolgreiche Direktion mit überaus motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen. Ich freue mich auf die meine Zeit im Kreis Gütersloh und auf die damit verbundene Verantwortung."

Bild (v.l.n.r.): LPD Christoph Ingenohl, KOR Björn Brocks, Landrat Sven-Georg Adenauer

