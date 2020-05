Polizei Gütersloh

POL-GT: 82-Jährige trifft auf Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Montagabend (04.05., 21.30 Uhr) ereignete sich in einem Privathaus an der Erich-Kästner-Straße ein Einbruch, bei dem zwei Täter auf eine Bewohnerin des Hauses trafen, Bargeld stahlen und flüchteten.

Aktuellen Erkenntnissen nach verschafften sich die Einbrecher durch Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt in das Einfamilienhaus. Im Obergeschoss traf eine 82-jährige Bewohnerin anschließend auf die zwei Täter. Es kam zu einem Gerangel und die Frau wurde daraufhin mit einem Gürtel festgebunden.

Die Einbrecher stahlen hiernach die Handtasche mit einer geringen Menge Bargeld und flüchteten durch die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Die 82-Jährige konnte sich nach der Flucht der Täter umgehend selber befreien und verständigte die Polizei. Vorsorglich wurde sie mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Die beiden Täter sollen zwischen 30 - 40 Jahre alt und zwischen 1,70 - 1,80 Meter groß gewesen sein. Beide waren dunkel gekleidet und maskiert. Einer der beiden Einbrecher hatte einen osteuropäischen Akzent und einer muss eine Handverletzung durch einen Biss während der Auseinandersetzung davongetragen haben.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu den Tätern machen, bzw. wem ist die Handverletzung aufgefallen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

