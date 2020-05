Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Geschäftseinbruch an der B 68 - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Bislang unbekannte Täter versuchten sich in der Donnerstagnacht (07.04., 02.01 - 02.36 Uhr) gewaltsam Zutritt in die Geschäftsräume einer Firma an der Haller Straße/ B 68 in Steinhagen-Amshausen zu verschaffen.

Auf den Aufzeichnungen eines Überwachungssystems konnte den ersten Erkenntnissen zufolge festgestellt werden, dass zwei Täter mit einem Pflasterstein ein Bürofenster des Ladengeschäfts eingeworfen hatten und zunächst flüchteten. Kurze Zeit später kehrten die beiden Einbrecher zurück und versuchten vergeblich das beschädigte Fenster zu öffnen. Nachdem der Versuch scheiterte, flüchteten die beiden erneut in Richtung Haller Straße.

Ein Täter trug einen Kapuzenpullover in hell und eine dunkle Hose. Der Zweite trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine helle Hose. Beide trugen helle Schuhe und waren unterschiedlich groß.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann in dem Zusammenhang Angaben zu den beschriebenen Personen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

