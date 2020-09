Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Erneut Schmierereien

Stadtlohn (ots)

Erneut haben Unbekannte öffentliche Einrichtungen in Stadtlohn beschmiert. Eine Schutzhütte an der Uferstraße, ein Buswartehäuschen und ein Transformatorenhäuschen an der Mühlenstraße sowie Buswartehäuschen am Busbahnhof beschmierten die Täter mit weißer Farbe. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Entdeckt wurden die Taten am Dienstagmorgen. Die Kripo bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

Link zur Meldung der vorangegangenen Schmierereien: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4716155

