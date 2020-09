Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Unfall auf dem Schulweg

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 11-jährige am Dienstag in Gronau zugezogen. Die Gronauerin überquerte mit ihrem Fahrrad die Gronauer Straße in der Nähe des Bahnüberganges, ohne auf den vorfahrtberechtigten Autoverkehr zu achten. Eine 40-jährige Gronauerin war gegen 13.10 Uhr mit ihrem Wagen auf der Gronauer Straße in Richtung Gronau unterwegs. In Höhe einer Querungshilfe kam es zur Kollision der ungleichen Verkehrsteilnehmer. Die Radfahrerin wurde von dem Auto erfasst. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

