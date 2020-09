Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Abbiegen mit Radfahrerin kollidiert

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine junge Radfahrerin am Dienstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Die 13-Jährige befuhr gegen 16.05 Uhr den Radweg an der Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Willy-Brandt-Straße. Die Schülerin wollte diese bei Grünlicht der Ampel queren. Dabei kollidierte sie mit einem Auto, dessen Fahrer ebenfalls auf der Ludwig-Erhard-Straße unterwegs gewesen war und nach rechts in die Willy-Brandt-Straße abbiegen wollte. Die Jugendliche stürzte dadurch auf die Fahrbahn. Die Beifahrerin des beteiligten Wagens stieg aus und erkundigte sich nach dem Zustand der Gestürzten. Nach einem kurzen Wortwechsel setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Die Beifahrerin war circa 1,65 Meter groß, etwa 65 bis 70 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur, kurze graue Haare, sprach mit niederländischem Akzent und trug eine blaue Strickjacke. Das beteiligte Fahrzeug hatte ein niederländisches Kennzeichen. Die Polizei bittet den Fahrer sowie Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu wenden.

Bei Unfällen mit Kindern und Jugendlichen sollten Beteiligte in jedem Fall die Polizei hinzuziehen. Nach einem Unfall sind Kinder und Jugendliche oft nicht in der Lage, die Situation und die Folgen des Geschehens richtig einzuschätzen. Kinder können keine rechtlich verbindliche Einwilligung zum Weiterfahren nach einem Unfall geben! Oft wollen sie nach einem Unfall schnell aus der ungewohnten Situation heraus und geben im ersten Moment an, dass alles in Ordnung sei. Später stellt sich oftmals aber heraus, dass Verletzungen oder Sachschäden eingetreten sind. Auf der sicheren Seite ist, wer als Beteiligter vor Ort bleibt - auch, wenn das Kind weitergefahren ist -, und unverzüglich die Polizei informiert.

