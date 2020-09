Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kleiderdiebstahl endet mit Festnahme

Gronau (ots)

Drei Kleiderdiebe hat die Polizei am Dienstag in Gronau auf frischer Tat festgenommen. Ein Zeuge machte die Polizei gegen 16.20 Uhr auf die Täter aufmerksam. Als die Beamten an dem Sammelbehälter für Altkleider an der Gildehauser Straße eintrafen, waren die Diebe noch bei ihrer "Arbeit". Viele Kleidungsstücke lagen bereits vor dem Container. Zur Feststellung der Identität wurden die Personen vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um slowakische Staatsbürger im Alter zwischen 17 und 59 Jahren. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

