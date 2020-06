Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vertrauenskasse eines Hofladens aufgebrochen - Bargeld entwendet

Ratzeburg (ots)

15. Juni 2020 | Kreis Stormarn - 12. Juni 2020 - Reinfeld

In den frühen Morgenstunden des 12. Juni 2020 kam es in einem Hofladen in der Straße "Travenhof" in Reinfeld zu einer Aufbruchstat, bei der Bargeld entwendet wurde.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Innenbereich des Hofladens.

Im Hofladen werden eigene Erzeugnisse des dort ansässigen landwirtschaftlichen Betriebes verkauft. Die Bezahlung erfolgt auf Vertrauensbasis. Der anfallende Kaufbetrag wird in bar in eine Geldkassette eingeworfen, ohne dass ein Mitarbeiter anwesend und die Ware abkassieren muss. Der Verkaufsraum steht immer offen und kann zu jeder Tageszeit betreten werden.

Der 27-jährige Eigentümer wurde durch ein lautes Geräusch geweckt. Er schaute nach dem Ursprung des Geräusches. Im Hofladen fand er dann die aufgebrochene Geldkassette. Das darin befindliche Bargeld wurde entwendet.

Zur Höhe der erlangten Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 70 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können:

Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Travenhof oder der näheren Umgebung aufgefallen?

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 / 5010.

