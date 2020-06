Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in Pharmaunternehmen

Ratzeburg (ots)

15. Juni 2020 - Kreis Stormarn - 14. Juni 2020 / Trittau

Am 14. Juni 2020, gegen 00:15 Uhr kam es in der Bunsenstraßen in Trittau zu einem versuchten Einbruch in ein pharmazeutisches Unternehmen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen näherten sich die unbekannten Täter dem Firmengelände vermutlich über die Rückseite und gelangten gewaltsam auf das umzäunte Gelände.

Über ein Fenster verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Innenbereich des Firmengebäudes. Im Gebäude brachen sie jedoch ihr Vorhaben unverrichteter Ding ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden:

Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind zu o.g. Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bunsenstraße oder der näheren Umgebung aufgefallen.

Hinweise bitte an die Polizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 8090.

