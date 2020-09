POL-BOR: Stadtlohn - Schmierereien am Losbergpark

Kreispolizeibehörde Borken

"Was passiert, wenn wir schlafen?" Diese Frage steht auf einer Hinweistafel im Losbergpark, die von Unbekannten beschmiert worden ist. Eigentlich geht es bei der Frage um die Aktivitäten der Tierwelt zur Nachtzeit. Die Frage muss in diesem Fall aber mit "Nichts Gutes" beantwortet werden. Unbekannte haben in Stadtlohn mehrere Hinweisschilder, Sitzbänke und Mülleimer im Park sowie Fensterscheiben und Türen an der Losbergschule beschmiert. Die Schmierereien mit schwarzem wasserfestem Stift wurden in der Zeit von Dienstag, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 06.45 Uhr aufgetragen. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

