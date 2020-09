Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche-

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Voltmannstraße/ Jöllenbecker Straße erlitt am Donnerstagmorgen, 24.09.2020, eine Radfahrerin lebensgefährliche Verletzungen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger LKW-Fahrer gegen 09:45 Uhr mit seinem MAN-LKW die Voltmannstraße in Richtung Jöllenbecker Straße und bog an der Kreuzung nach rechts in Richtung Innenstadt ein. Bei dem Abbiegevorgang kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 64-jährigen Radfahrerin aus Bielefeld. Die Radlerin geriet bei dem Verkehrsunfall unter den LKW und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort brachte ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle ist derzeit noch gesperrt. Ein Sachverständiger hat die Untersuchungen vor Ort aufgenommen.

