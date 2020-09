Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Jöllenbecker Friedhofsgärtnerei

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Jöllenbeck - An der Schwagerstraße haben Einbrecher in der Nacht zu Dienstag, 22.09.2020, ein Einfahrtstor, eine Lagerraumtür und einen Baucontainer aufgebrochen, um an Beute zu gelangen.

Die Unbekannten tauchten zwischen Montag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 06:15 Uhr, auf dem Betriebsgelände an der Schwagerstraße auf. Zunächst stahlen sie einen Winkelschleifer der Marke Makita aus einem Lagerraum. Anschließend brachen die Einbrecher einen Baucontainer auf und entwendeten eine 180 Kilogramm schwere gelbe Rüttelplatte der Marke Wacker Neuson und eine Teleskopmesslatte.

Möglicherweise haben die Täter ein Transportfahrzeug oder einen Anhänger benutzt. Die Polizei fragt, wer hat in dem Tatzeitraum etwas Auffälliges an der Friedhofsgärtnerei beobachtet.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / 0521/545-0.

