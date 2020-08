Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Alfa kracht in Seat-Seite 27.8.20

Singen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in der Freiheitsstraße ist eine Frau leicht verletzt worden. Ein 52 Jahr alter Alfa Romeo-Fahrer war auf der Fahrt stadteinwärts beim Wechsel des Fahrsteifens in die Seite eines Seat gekracht. Dabei zog sich die Beifahrerin eine Schulterverletzung zu. Sie musste zur Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden. An den beiden Autos entstand laut Schätzung der Polizei jeweils ein Schaden von 2000 Euro.

