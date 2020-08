Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Beim Einparken Bremse und Gaspedal verwechselt - 20.000 Euro Schaden (27.08.2020)

Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 20.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstagmittag, gegen 12.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters an der Hauptstraße einer 62-jährigen Autofahrerin passiert ist. Die Frau wollte mit einem Mercedes Cabriolet auf dem Parkplatz des Discounters an der Hauptstraße, kurz vor dem Kreisverkehr mit der Gottmadinger Straße, vorwärts einparken. Nach ersten Ermittlungen verwechselte die 62-Jährige vermutlich die Bremse mit dem Gaspedal, sodass der Mercedes unbeabsichtigt nach vorne beschleunigte, zunächst einen kleinen Baum "fällte" und schließlich mit dem Wagen gegen zwei geparkte Autos der Marke Merdes prallte. Personen kamen bei dem Unfall glücklicherweise nicht zu Schaden. Auch die 62-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

