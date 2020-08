Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Heftiger Auffahrunfall fordert zwei leicht verletzte Personen und rund 11.000 Euro Schaden (27.08.2020)

Konstanz (ots)

Ein heftiger Auffahrunfall hat am Donnerstagabend in der Wollmatinger Straße zwei leicht verletzte Autoinsassen und rund 11.000 Euro Sachschaden gefordert. Im Bereich der Wollmatinger Straße 159 wollte eine Fahrerin eines Jeeps kurz nach 20 Uhr von der Fahrbahn nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen und bremste hierzu den Wagen ab. Während eine nachfolgende Mercedes-Fahrerin rechtzeitig anhalten konnte, reagierte ein 20 Jahre junger Mann mit einem VW Up zu spät und prallte in das Heck des bremsenden A-Klasse Mercedes. Bei dem Unfall wurde die 50-jährige Mercedes-Fahrerin und ihr 14 Jahre junger Mitfahrer leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell