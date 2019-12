Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Einbrecher im Saulsiek..

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntagmorgen und Montagabend gewaltsam Zugang zu zwei Häusern im Saulsiek. In einem Fall schoben Die Einbrecher zunächst eine heruntergelassene Jalousie nach oben und schlugen anschließend das Glas einer Terrassentür ein. Ob die Täter hier etwas entwendet haben, steht noch nicht fest. Im zweiten Fall lässt sich die Tatzeit auf Montag, zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr, eingrenzen. Hier hebelten die Täter ein Fenster auf und stahlen Kopfhörer der Marke Apple. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell