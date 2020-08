Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) 70-jähriger Pedelec-Fahrer bei Sturz leicht verletzt

Singen am Hohentwiel (ots)

Am Donnerstagabend hat sich ein 70-jähriger Fahrradfahrer bei einem Sturz mit einem verwendeten Pedelec auf dem Tannenwaldweg leichte Verletzungen zugezogen und musste in einer Klinik ärztlich behandelt werden. Der Mann war gegen 20.30 Uhr mit dem Pedelec auf dem Tannenwaldweg in Richtung Kreuzung Feldbergweg unterwegs. Zu dieser Zeit querte ein Vater mit zwei Kindern auf Inlineskatern die Kreuzung im Bereich eines vorhandenen Fußgängerüberweges. Der Pedelec-Fahrer reagierte etwas zu spät auf die drei Personen auf dem Fußgängerüberweg, bremste zu stark und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog sich der 70-Jährige Schürfwunden und eine Kopfplatzwunde zu, die in der Singener Klinik behandelt werden mussten.

