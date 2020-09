Polizei Bielefeld

POL-BI: Anwohner treibt Einbrecher in die Flucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Stieghorst - Als ein Bielefelder durch Geräusche aufwachte, ertappte er am frühen Dienstagmorgen, 22.09.2020, einen Mann, der einen gekippten Fensterflügel zum Einbrechen nutzte.

In einem Mehrfamilienhaus an der Weißenbruger Straße hatte ein 47-jähriger Anwohner ein Fenster in Kippstellung geöffnet. Gegen 05:45 Uhr wachte er auf, weil er etwas vor seinem Schlafzimmerfenster hörte.

Ein Einbrecher verursachte die Geräusche, als er durch das gekippte Fenster griff, um das andere Fensterelement zu öffnen. Der 47-Jährige öffnete ein Fenster und vertrieb den Einbrecher.

Der Anwohner beschreibt den Tatverdächtigen:

Der Mann war zwischen 170 und 180 cm groß und hatte eine hagere Statur. Er sprach mit Akzent und soll osteuropäischer Herkunft sein. Er fuhr mit einem Fahrrad davon.

Die Polizei erinnert:

Ein in Kippstellung geöffnetes Fensterelement eines Doppelfensters bietet für Einbrecher eine einfache und schnelle Möglichkeit, um an den Griff des anderen Fensters zu gelangen. Daher sollten Sie ihre geöffneten Fenster immer im Blick behalten und niemals Räume verlassen, wenn ein Fenster offen steht.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / 0521/545-0.

