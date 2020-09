Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Einbrecher in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gellershagen -

Einem Täter wurden am Freitag, 22.05.2020, zwei aufmerksame Zeugen an der Wiesenbrede zum Verhängnis. Nach einem PKW-Aufbruch nahmen ihn Polizisten fest.

Gegen 01:45 Uhr beobachteten zwei Zeugen, ein 41-Jähriger aus Zinnowitz und ein 59-jähriger Bielefelder, einen verdächtigen Mann und riefen sofort die Polizei. Der Unbekannte schlich zwischen geparkten Fahrzeugen an der Wiesenbrede herum und machte sich dann an einem dort stehenden Transporter zu schaffen. Als er in den Wagen stieg, ging die Alarmanlage los. Der Mann sprang hinaus und flüchtete zu Fuß in Richtung Flehmannshof. Die Zeugen gaben ihre Beobachtungen sowie eine Personenbeschreibung des Täters telefonisch direkt an die Beamten weiter.

Eine Streifenwagenbesatzung stellte an dem geparkten Transporter eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Bei der Fahndung fand ein Diensthund in dem nahegelegenen Park ein Navigationsgerät, welches offensichtlich aus dem VW stammte.

Anhand der Personenbeschreibung entdeckten Streifenbeamte den polizeibekannten 48-jährigen Täter und nahmen ihn fest. Kriminalbeamte führten ihn dem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

