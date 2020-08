Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Opel beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 17.30 und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bentheimer Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten dunkelgrauen Opel Astra. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Am angefahrenen Opel Astra entstand auf der Beifahrerseite am hinteren Kotflügel ein Sachschaden. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

