Polizei Bielefeld

POL-BI: Couragierte Zeugin hält Ladendiebin fest - Täterin sitzt in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Eine Zeugin überraschte am Samstag, 19.09.2020, in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße eine Taschendiebin auf frischer Tat und hielt sie fest. Die Täterin ging in Untersuchungshaft.

Eine 61-Jährige aus Spenge befand sich um 14:40 Uhr zusammen mit Freunden in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße. Sie bemerkte eine unbekannte Frau, die in die Handtasche ihrer Bekannten griff und das Portemonnaie heraus zog. Die Beobachterin sprach die Täterin an und hielt sie am Handgelenk fest. Diese ließ das Portemonnaie fallen, versuchte sich loszureißen und schlug der Zeugin ins Gesicht.

Die Freunde, ein Ehepaar aus Melle, kamen der 61-Jährigen zur Hilfe und hinderten die Täterin an der Flucht. Eine eingreifende 34-jährige Mitarbeiterin des Geschäftes erlitt durch Schläge der Ladendiebin leichte Verletzungen. Gemeinsam hielten sie die Täterin bis zum Eintreffen der Polizisten fest.

Die Beamten fanden bei der 20-jährigen Diebin ohne Wohnsitz in Deutschland neuwertige Kleidungs- und Kosmetikartikel sowie mehrere Hundert Euro in Scheinen. Zwei weitere Opfer der Taschendiebin meldeten sich auf Polizeiwachen um Strafanzeigen zu erstatten.

Die bereits polizeibekannte Diebin bestritt die Vorwürfe. Kriminalbeamte führten die 20-Jährige dem Richter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell