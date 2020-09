Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall stoppt Fahrt ohne Führerschein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst-

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 21.09.2020, im Einmündungsbereich der Straßen Lipper Hellweg und An den Gehren offenbarte ein PKW-Fahrer, dass er ohne Führerschein unterwegs war.

Eine 19-jährige Bielefelderin beabsichtige gegen 14:18 Uhr mit ihrem Ford von der Straße An den Gehren nach links in den Lipper Hellweg einzubiegen. An dem Fahrbahnrand des Lipper Hellwegs parkten mehrere Fahrzeuge, so dass ihre Sicht beeinträchtigt war.

Als sie mit ihrem Wagen langsam anfuhr, stieß die Front des Fords gegen den von links kommenden Nissan eines 33-Jährigen aus Oerlinghausen, der den Lipper Hellweg von der Osningstraße kommend in Richtung Oerlinghauser Straße befuhr.

Bei dem Unfall erlitt der 33-Jährige leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von 9500 Euro.

Der Oerlinghauser schilderte den Polizisten den Unfallhergang und gab dabei auch zu, keinen Führerschein zu besitzen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell