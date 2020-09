Polizei Bielefeld

POL-BI: Diensthund stellt Sprayer im Gebüsch

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein aufmerksamer Zeuge informierte am 20.09.2020 die Polizei, als er eine Gruppe junger Männer beim Beschmieren einer Wand am Ostwestfalendamm erwischte.

Sonntagfrüh gegen 03:30 Uhr entdeckte ein 27-jähriger Bielefelder sechs Männer an einer Fußgängerbrücke zwischen Boulevard und Schmiedestraße. Drei von ihnen besprühten eine Wand, während die andere drei Schmiere standen. Als die alarmierten Polizeibeamten sich der Brücke über die Schmiedestraße näherten, flüchteten die Männer. Drei von ihnen rannten über die Fußgängerbrücke in Richtung Boulevard, bogen kurz vor einem Schwimmbad links ab und liefen über den dicht bewachsenen Grünstreifen abwärts in Richtung Ostwestfalendamm.

Aus diesem Grund sperrten die Beamten mit Hilfe der Feuerwehr den Ostwestfalendamm im Bereich der Ausfahrt Ernst-Rhein-Straße für etwa eine Stunde.

Ein Flüchtiger stürzte beim Überqueren der Schutzplanke und kam auf dem Ostwestfalendamm zum Liegen. Der 22-jährige Gütersloher bestritt, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Er sei lediglich vor der Polizei davongelaufen, weil er Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Im weiteren Verlauf traf ein Diensthund ein und half bei der Suche nach den Tätern. Schon bald stellte er einen 20-jährigen Mann aus Halle, der sich im dicht bewachsenen Grünstreifen, nahe der Blitzeranlage, versteckt hatte. Auch er bestritt die Tat, konnte sich jedoch nicht erklären, warum er sich im Grünstreifen befand. Die Beamten fanden bei dem Mann einen Sprühdosenaufsatz und entdeckten mehrere Farbflecke auf seiner Weste. Außerdem spürte der Diensthund im Gebüsch einen Jutebeutel mit insgesamt neun Farbsprühdosen sowie einen Handschuh auf. Scheinbar hatte sie jemand auf der Flucht versteckt.

Gegen beide Männer erstatteten die Beamten Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Graffiti.

