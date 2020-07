Polizei Düren

POL-DN: Beinahe zusammengestoßen

Kreuzau (ots)

Glücklicherweise nur beinahe wären gestern ein Auto und ein Sattelzug auf der L 250 bei Kreuzau Thum zusammengestoßen. Der Autofahrer verletzte sich leicht, benötigte jedoch glücklicherweise keine ärztliche Betreuung vor Ort.

Gegen 09:25 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann mit einem Sattelzug die L 250 in Richtung Kreuzau Thum. An der Kreuzung zur Straße "Am Bruchbach" beabsichtigte er, links abzubiegen. Seiner Aussage nach war die Gegenfahrbahn frei, als er zum Abbiegen ansetzte. Während des Abbiegevorgangs habe er dann plötzlich einen entgegenkommenden Pkw wahrgenommen. Dieser sei, der Aussage des Mannes aus Aachen folgend, zu schnell unterwegs gewesen. Der Fahrer des Autos, ein 80-jähriger Mann aus Nideggen, konnte noch nach links ausweichen, so dass es nicht zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam. Allerdings rutschte er nach links in das an die Fahrbahn angrenzende Buschwerk. Der Autofahrer zog sich eine leichte Verletzung zu, benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung am Unfallort. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Der Pkw wurde beschädigt, blieb aber fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. Der Sattelzug blieb unbeschädigt.

