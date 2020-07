Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfälle in Kreuzau und Lendersdorf

Kreuzau/Lendersdorf (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es in Kreuzau und Lendersdorf zu zwei Verkehrsunfällen. Drei Personen wurden dabei verletzt, die K 29 musste kurzzeitig gesperrt werden.

Gegen 18:30 Uhr befuhr ein Mann aus Steinfurt mit seinem Auto die Teichstraße in Kreuzau. Er fuhr in Richtung Windener Weg, welchen er geradeaus in Richtung Üdinger Weg queren wollte. An der Kreuzung hielt der 36-Jährige seiner Aussage nach ordnungsgemäß an einem Stoppschild an und vergewisserte sich, dass die Straße frei war. Dann fuhr er in die Kreuzung ein. Von links, aus Richtung Mühlengasse kommend, näherte sich jedoch ein 23-jähriger Radfahrer, der Zeugenaussagen nach nicht die rechte, sondern die linke Fahrbahnseite befuhr. Der Autofahrer sah den Mann auf dem Fahrrad zu spät - es kam zu einem Unfall. Der Radler aus Kreuzau stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, in dem er ambulant versorgt wurde. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Um 19:20 Uhr ereignete sich nicht weit entfernt ein weiterer Unfall. Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem Wagen die Straße "Zum Richelnberg", die aus Lendersdorf kommend in Richtung K 29 verläuft. An der Kreuzung zur K 29 wollte der Mann aus Kreuzau nach links in Richtung Schneidhausen abbiegen. Aus dieser Richtung kommend näherte sich ein Fahrzeug, welches von einem 19 Jahre alten Mann aus Düren gefahren wurde. Der Abbiegende gab später gegenüber der Polizei an, er habe die Situation falsch eingeschätzt und angenommen, er habe noch Zeit, vor dem kommenden Pkw abzubiegen. Er setzte zum Abbiegen an, im Kreuzungsbereich kam es jedoch zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Fahrer verletzten sich leicht und mussten von Rettungskräften zur Versorgung in naheliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle wurde die K 29 gesperrt.

