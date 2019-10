Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Groß Förste: Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Gr.-Förste (kop) Am 21.10.19, im Zeitraum zwischen 04:00 und 12:00 Uhr, wurde in der Straße Ladebleek, neben der Hausnr. 6, von einem unbekannten Fahrzeug ein Sperrpfosten beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Vermutlich war ein LKW oder Kleintransporter der Verursacher. Geschädigt ist eine dort ansässige Firma. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, zu melden.

