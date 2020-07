Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbruch in Birkesdorf

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zollhausstraße wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen eingebrochen.

Unbekannte hatte die Tür der Wohnung, die im Obergeschoss liegt, gewaltsam geöffnet. Der Tatzeitraum liegt zwischen 22:00 Uhr am Sonntagabend und 08:00 Uhr am Montagmorgen. Offenbar konnte das Haus über eine nicht verschlossene Eingangstür betreten werden. Dem ersten Anschein nach wurde Schmuck entwendet.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen. Jeder Hinweis zählt!

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell