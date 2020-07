Polizei Düren

POL-DN: Tabakwarengeschäft und Kiosk werden zum Ziel für Einbrecher

Düren (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten es Unbekannte in Düren auf ein Tabakwarengeschäft und einen Kiosk abgesehen. Im ersten Fall waren die Täter erfolgreich, im zweiten Fall blieb es bei einem Einbruchversuch.

Gegen 01:35 Uhr befuhr eine Frau aus Düren mit ihrem Auto den Paradiesplatz in Düren, als ihr an einem dort ansässigen Tabak- und Zeitschriftengeschäft eine stark beschädigte Eingangstüre auffiel. Sie hielt ihren Wagen, benachrichtige die Polizei und sah noch einen Mann auf einem weißen Fahrrad, der sich gerade nach auf dem Gehweg liegenden Tabakwaren bückte, dann aber den Tatort verließ. Ob es sich bei der Person um den eigentlichen Täter gehandelt hat, ist ungewiss. Denn Polizei und der Betreiber des Geschäfts stellten bei Tatortaufnahme fest, dass der oder die Täter eine erhebliche Menge an Tabakwaren entwendet hatten.

Gegen 03:45 Uhr kam es in der Gneisenaustraße zu einem Einbruchalarm in einem Kiosk. Vor Ort traf die Polizei auf eine Zeugin, die von der für den Kiosk zuständigen Sicherheitsfirma über den ausgelösten Alarm verständigt worden war. Ebenfalls unbekannte Täter hatten hier versucht, eine Scheibe einzuschlagen um sich auf diesem Wege Zugang zum Geschäft zu verschaffen. Dies war ihnen offensichtlich nicht gelungen, so dass es bei einem Einbruchversuch blieb.

Die Polizei sicherte an beiden Tatorten Spuren und hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. Sollten Sie in einem der beiden Fälle Hinweise geben können, die zur Klärung des Sachverhaltes beitragen, wenden Sie sich bitte unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren.

