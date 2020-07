Polizei Düren

POL-DN: Unterwegs mit drei Promille

Düren (ots)

Ein stark alkoholisierter Autofahrer verursachte am Sonntag einen Auffahrunfall auf der B 56. Eine Person wurde leicht verletzt.

Am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann die B 56 von Düren in Richtung Jülich. An der Kreuzung zur L 257 zeigte die Ampel rot, so dass der Fahrer sein Fahrzeug ordnungsgemäß anhielt. Als die Ampel wieder auf grün umsprang, fuhr der Mann aus Vreden seinen Wagen wieder an. Plötzlich spürte er einen heftigen Schlag. Ein zweiter Pkw war auf das Heck des Autos aufgefahren - und das mit relativ hoher Geschwindigkeit (im Kreuzungsbereich gilt ein Tempolimit von 70 km/h).

Der 43-jährige Mann aus Düren, der im hinteren Auto saß, war mit einem sechsjährigen Kind unterwegs und hatte, so das Ergebnis eines später durchgeführten Alkoholtest, 3,04 Promille im Blut.

Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten die drei Beteiligten vor Ort und nahmen sie zu weiteren Untersuchungen mit ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher und das Kind konnten unverletzt entlassen werden, der leichtverletzte Mann aus Vreden wurde nach ambulanter Behandlung ebenfalls entlassen.

Dem 43-Jährigen, dem im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen worden war, wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

