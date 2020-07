POL-DN: Zusammenstoß beim Fahrstreifenwechsel

Polizei Düren

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen auf der B 56, als zwei Pkw zusammenstießen. Beide Fahrerinnen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 08:00 Uhr befuhr eine 40-jährige Frau aus Eschweiler die B 56 von Jülich in Fahrtrichtung Düren. In Höhe der Straßenmeisterei befand sie sich auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. Zur gleichen Zeit war auf dem rechten Fahrstreifen eine 29 Jahre alte Frau aus Düren mit ihrem Wagen in gleicher Richtung unterwegs. Nach Angaben der 40-Jährigen und ihres Beifahrers wechselte die Dürenerin plötzlich den Fahrstreifen, um auf die mittlere Spur zu gelangen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Das Fahrzeug der 29-Jährigen kam schließlich frontal an der linken Leitplanke zu Stillstand.

Die Frauen wurden mit RTW zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 3500 Euro.

