Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller gestohlen

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

In dieser Woche wurde am Kreinberger Weg ein Kleinkraftrad gestohlen. Der Besitzer war am Dienstag mit einer Panne liegengeblieben und hatte seine Piaggio C45 am Straßenrand stehen gelassen. Als er das Krad am Donnerstagabend mit einem Anhänger abholen wollte, war es verschwunden. Der Roller trägt das Versicherungskennzeichen 428BBT/19. Hinweise bitte an die Polizei in Altena, Tel. 02352/9199-0.

