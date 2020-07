POL-DN: Zwei versuchte Geschäftseinbrüche

Polizei Düren

Zwei versuchte Geschäftseinbrüche nahm die Kriminalpolizei am Dienstag auf.

Gegen 03:20 Uhr wurde an einem Kiosk in der Frankenstraße der Alarm ausgelöst. Unbekannte hatten dort eine Scheibe eingeschlagen. Entwendet wurde allem Anschein nach nichts. Die Auswertung einer Videoüberwachung zeigt zwei Personen auf Fahrrädern, von denen einer die Scheibe zerstört. Anschließend flüchten beide auf den Rädern. Eine der Personen führte einen Rucksack mit. Möglicherweise schreckte die Auslösung des Alarms die Personen ab.

Zwischen 21:00 Uhr am Montag und 09:00 Uhr am Dienstag versuchten Unbekannte, eine Scheibe eines Geschäfts an der Nippesstraße einzuschlagen. Der Versuch misslang jedoch, die Scheibe wurde zwar beschädigt, hielt aber Stand.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und Spuren an den Tatorten gesichert. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen und/oder auf die beiden Personen auf Fahrrädern nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

