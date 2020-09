Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Schlechtbach: Motorrad Fahrer verletzt sich bei Sturz

Freiburg (ots)

Mit seiner KTM befuhr am Sonntag, 13.09.2020 gegen 11.40 Uhr ein 24 Jahre alter Mann die K 6352 zwischen Kürnberg und Schlechtbach in Fahrtrichtung Gersbach. Als er aus einer Kurve in Höhe der Abzweigung Sattelhof herausbeschleunigte verlor sein Hinterrad kurzzeitig an Grip und seine Maschine rutschte zur Seite weg. Als er wieder Grip hatte stellte sich die Maschine vorne auf, der 24-Jährige geriet ins Schlingen und stürzte daraufhin. Der junge Mann verletzte sich bei dem Sturz und wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Straße musste zur Unfallaufnahme und zum Abtransport der KTM zeitweise voll gesperrt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Laura Riske

Telefon: 0761 882 1011

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell