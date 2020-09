Polizeipräsidium Freiburg

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch;] Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am 13.09.20, gegen 12.05 Uhr, kam ein 42-jähriger Motorradfahrer aus der Schweiz, im Einmündungsbereich der B315/K4969 aufgrund von Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem ebenfalls aus der Schweiz stammenden, 62-jährigen Motorradfahrer.

Der geschädigte Fahrzeuglenker verletzte sich durch die Kollision schwer, jedoch nicht lebensgefährlich und wurde durch das DRK in eine nahegelegene Klinik verbracht. Die beteiligten Motorräder waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Am 13.09.20, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Führer die B317 von Titisee kommend in Richtung Feldberg. Aufgrund eines auf der Fahrbahn liegenden Fuchses, musste der Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Ein zur geleichen Zeit entgegenkommender Motorradfahrer musste seinerseits dem Pkw ausweichen, so dass er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte.

Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Auto weiter, ohne sich um den verunfallten Motorradfahrer zu kümmern. Der Zweiradfahrer verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensgefährlich und wurde durch das DRK in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Motorrad wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

