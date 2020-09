Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 13.09.2020, hier: Carportbrand in Brettorf

Delmenhorst (ots)

Brand eines Carports - Dötlingen -

Am Sonntag, 13.09.20, geriet gegen 13:40 Uhr in der Straße Neddenhüsen in Brettorf ein Carport in Brand. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehrkräfte stand der Carport bereits in Vollbrand. Die Bewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits eigenständig und unverletzt ins Freie begeben. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte größerer Schaden am anliegenden Einfamilienhaus verhindert werden. Angaben zur Schadenshöhe sind aktuell nicht möglich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Neben den freiwilligen Feuerwehren aus Brettorf, Neerstedt und Dötlingen waren noch Teilkräfte der Feuerwehren aus Wildeshausen (u. a. mit der Drehleiter) und Ganderkesee im Einsatz.

