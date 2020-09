Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 13.09.2020

Delmenhorst (ots)

Diebstahl von Werkzeugen

In der Nacht von Freitag, 11.09.2020 auf Samstag, 12.09.2020, kam es in der Zeit zwischen 24:00 Uhr und 05:15 Uhr, in der Ulmenstraße, Nordenham - Einswarden, zu mehreren Diebstählen aus teils unverschlossenen Gartenhäusern und Schuppen. Demnach betraten unbekannte Täter mindestens drei Grundstücke an der Ulmenstraße und begaben sich in die teils unverschlossene Schuppen und Gartenhäusern. In einem weiteren Fall wurde ein Fenster einer Garage aufgedrückt, do dass die Täter in den Innenraum gelangen konnten. Aus den Räumlichkeiten wurden insbesondere Elektrowerkzeuge entwendet. Es wurde ein Schaden in Höhe von ca. 2600 Euro verursacht. Wer zum angegebenen Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich mit der Polizei Nordenham, Tel. 04731-99810, in Verbindung setzen.

Diebstahl eines Motorrades

In der Nacht auf Samstag, 12.09.2020, zwischen 20:30 Uhr und 07:50 Uhr, wurde in Butjadingen, Blumenstraße, von der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses ein Motorrad der Marke Enfield, "Royal Bullet", entwendet. An dem Motorrad sollten die Kennzeichen, BRA - JG 35, angebracht sein. Der Zeitwert wird mit 2000 Euro beziffert.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Samstag, 12.09.2020, um 15:24 Uhr, ereignete sich in Jade, Kreuzung Bollenhagener Straße / Kreuzmoorstraße ein Verkehrsunfall. Demnach befuhr die 87-jährige Fahrerin eines Opel die Kreuzmoorstraße in Richtung Ovelgönne. An der Kreuzung Bollenhagener Straße missachtete sie das Stopp-Schild und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Hier stieß sie mit dem querenden Pkw eines 49-jährigen Fahrer eines Skoda, der die Bollenhagener Straße in Richtung Barghorn befuhr, zusammen. Die beiden Beteiligten sind ortsunkundig. Sie stammten aus Langenhagen und Bremerhaven. Der Skodafahrer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Es wurde ein Schaden in Höhe von ca. 16000 Euro verursacht.

Rückfragen bitte an:

PK Nordenham



Tel.: 04731-99810

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell